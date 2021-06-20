Göztepe’de Ayew harekatı

GÖZTEPE,Beşiktaş'ın yerli yıldızı Umut Nayir'in ardından, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Andre Ayew'i de listesine ekledi. Yönetim, scout ekibi tarafından kulübe önerilen Ganalı golcüyü de gündemine aldı. İngiltere Championship'te Swansea ekibinde forma giyen ve kontratı ay sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya Göz-Göz menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti. yönetimin, transferi en kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Ayew, Marsilya, Lorient ve West Ham United'ta da forma giydi.

SERDAR GÜRLER İÇİN KAPIŞIYORLAR

GÖZTEPE'YE Serdar Gürler transferinde rakip çıktı. Antalyaspor'dan eski kanat oyuncusunu transfer etmek için bir süre önce teklifini ileten Göz-Göz, ligin yeni ekibi Giresun ile kapışıyor. Karadeniz ekibinin futbolcu ile ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi.

VİNCENT ONOVO İZMİR'E GELİYOR

GÖZTEPE, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kesti. Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için İzmir'e geleceği ifade edildi.

ZULJ, BASAKSEHİR İLE SÖZ KESTİ

GÖZTEPE'DE geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak forma giyen Anderlecht'li orta saha oyuncusu Peter Zulj, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi imzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor

■ BURAK HAKERLER