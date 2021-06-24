Göz-Göz atağa kalktı

Göztepe dış transferde her geçen gün listesini genişletiyor. Türkiye ve yurtdışından birçok yıldız oyuncuya bağlantıya geçen kurmayların son durağı yine Ankaragücü oldu. Sarı-kırmızılılar, Ankara ekibinden on numara Alper Potuk'un yanı sıra Norveçli golcü oyuncu Trogeir Börven'e de talip oldu. Süper Lig'den küme düşen Başkent ekibiyle 1. Lig'de mücadele etmek istemeyen 29 yaşındaki başarılı golcünün bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Norveçli yıldızın Ankaragücü yönetimine ayrılmak istediğini bildirdiği ve en güçlü adayın da Göztepe olduğu iddia edildi.

MADDİ ŞARTLAR KONUŞULUYOR

Norveç ekibi Rosenborg'tan geçen başında Ankara ekibine transfer olan Börven'in transferiyle Göz-Göz, hücum hattına daha da güç kazandırmak istiyor. Börven'e menajeri kanalıyla cazip bir teklif ileten sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi önemli bir noktaya kadar getirdi. Maddi şartların masaya yatırıldığı Börven-Göztepe temasından olumlu sonuçların çıkması bekleniyor. Göz-Göz ileri uçta, Beşiktaş'tan Umut Nayir, Yeni Malatya'dan Tetteh ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu Ayew de gündemde.



FENER'DE DE FORMA GİYDİ

Eskişehir altyapı-sından yetişen Alper Potuk, Fenerbah-çe'de tam 7 sezon forma giydi. Geçen sezon başında Ankara-gücü'ne trans-fer olan 30 yaşındaki on numara Baş-kent ekibinin küme düşme-sine engel ola-madı.



PAZARTESİ SAHAYA İNECEK

Göztepe,28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yapacak. Sarı-kırmızılılar 5 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışmalarını sürdürüp 6 Temmuz Salı günü ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gidecek. Afyonkarahisar'da 13 gün boyunca kamp yapacak Göz- Göz, 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.



DİABATE DE KAÇIYOR

Göztepe'nin geçen yıl devre arasında Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate elden kaçıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşündüğü 25 yaşındaki ortaya saha oyuncusu Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un radarına girdi. Trabzon yönetiminin kiralık listesine koyduğu oyuncu için Giresunspor ile büyük oranda anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların kısa sürede atılacağı öğrenildi. Diabate, 18 lig maçında sahaya çıkarken, 3 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

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