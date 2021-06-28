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Göztepe 5 ayrılığı resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 futbolcusuna resmen veda etti. Dış transferde Altınordu'dan stoper Kahraman ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar Başakşehir'e giden Zulj, Diabate, Esiti, Gassama ve Napoleoni ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.