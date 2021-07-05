Yeni hedef Radoja

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ön libero takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Göz-Göz, Levante'de forma giyen Sırp ön libero Nemanja Radoja'yı gündemine aldı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri kanalıyla nabzı yoklanırken mesafe kat edilmesi halinde kulübüyle de direkt temasa geçilecek. Başarılı ön libero ile anlaşma sağlanması durumunda Levante ile de pazarlık masasına oturulacak. Yönetimin olumsuz bir durumda kiralık formülünü de devreye sokabileceği konuşuluyor. Sırbistan'da Vojvodina ekibinde yetişen Radoja, ülkesinde Beocin'de de görev yaptıktan sonra İspanya'da Celta Vigo'da da oynadı.



MEGYERİ TAKIMDA KALACAK

GÖZTEPE'NİN geçen sezon başında 1 kaleci olarak transfer ettiği ancak eldivenleri genç isim İrfan Can'a kaptıran, Macar Balazs Megyeri yeni sezonda da takımda kalacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Megyeri'yi takımda tutmak istediği öğrenildi.

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