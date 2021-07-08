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Haberler Göztepe Göztepe, Şefik Abalı'yı SKU Amstetten'e kiraladı

, 'yı 'e kiraladı

Son dakika haberi... ekiplerinden 'nin genç oyuncusu , Avusturya ekibi 'e kiralandı.

Göztepe, Şefik Abalı'yı SKU Amstetten'e kiraladı
DHA

08.07.2021, 16:09

Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Şefik Abalı'nın sezon sonuna kadar SKU Amstetten'e kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Göztepe'nin sembolü noktayı koydu

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