Göztepe, Şefik Abalı'yı SKU Amstetten'e kiraladı

Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Şefik Abalı'nın sezon sonuna kadar SKU Amstetten'e kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.Göztepe'nin sembolü noktayı koydu
Son dakika haberi...Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Şefik Abalı, Avusturya ekibi SKU Amstetten'e kiralandı.
08.07.2021, 16:09
Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Şefik Abalı'nın sezon sonuna kadar SKU Amstetten'e kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.Göztepe'nin sembolü noktayı koydu
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