Sarı-kırmızılılar, sağ bek için Krasnodar’dan ayrılan yıldıza kanca attı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi savunmayı sağlama almak isteyen Göztepe yönetimi, arayışlarını Rusya çevirdi. Mevcut kadrosundan sözleşmesi sona eren Lamine Gassama ile yeniden anlaşmayan sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Rusya'da Krasnodar forması giyen sağ bek Igor Smolnikov'u gündemine aldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 32 yaşındaki savunmacıyı uzun süredir takip ettiği ve yönetime alınması için rapor verdiği öğrenildi. 1 Temmuz'da serbest kalan Smolnikov'un kulübüyle de yeni sözleşme imzalamaması üzerine Göz-Göz harekete geçti.

Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun menajeriyle temasa geçen kurmaylar nabız yokladı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan Smolnikov'un yıllık maliyeti sorulurken, yönetim uygun bir bedelle transferi noktalamayı planlıyor. Yönetim, futbolcunun menajeri ile pazarlıklarını sürdürüyor. Artık Avrupa'ya açılmak isteyen futbolcunun Süper Lig'i seçenek olarak gördüğü ve Göztepe'ye transferine sıcak baktığı ifade edildi.

RUSYA'DAN ÇIKMADI

Igor Smolnikov, kariyeri boyunca ülkesi Rusya'dan dışarı çıkmadı. Torpedo'da futbola başlayan ve daha sonra Rusya'da Lokomotiv Moskova, Ural, Chita, Rostov ve Zenit gibi önemli ekiplerde de forma giyen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon başında Krasnodar'a transfer olmuştu.

MAKANA BAKU İZMİR'E GELDİ

Yönetim, Bundesliga 2 ekibi Holstein 1900 ekibinden Kongo asıllı sol kanat ile anlaştı

DIŞ transferde Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş ve Şefik Abalı'yı renklerine bağlayan kurmaylar bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Almanya Bundesliga 2'de Holstein Kiel ekibinde bulunan ve geçen sezon Polonya'da Warta Poznan'da kiralık olarak geçiren Makana Baku'yla prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu dün İzmir'e getiren kurmaylar, futbolcunun sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Bir dönem Almanya U-21 Yaş Milli Takımı'nda da forma giyen Kongo asıllı kanat oyuncusu son dakikada pürüz çıkmaması durumunda resmi sözleşmeye imza atacak. Futbolcu geçen sezon Polonya'da 13 maçta 6 gol kaydetti.

GÖZTEPE YENİ SEZON FORMALARINI TANITTI

SÜPER Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, yeni sezon formalarını harika bir video ile tanıttı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından tam 19.25'te video yayınlandı. Bir ilke imza atan İzmir ekibi, taraftarlarının evine yıldız futbolcularını göndererek büyük sürpriz yaptı. Kapı da sevdiği futbolcuları gören taraftarlar şaşkınlık geçirirken, oyucunlar ise 'İlk siz görün istedik' diyerek yeni sezon formalarını hediye ettiler. Sarı-kırmızılı taraftarlar hem tanıtım videosundan hem de formalardan bir hayli memnun kaldılar.

■ BURAK HAKERLER