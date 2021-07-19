Hedefimiz dinamik bir kadro

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, yeni sezon ve transferler konusunda açıklamalarda bulundu. Göztepe'de yeni bir yapılanmanın olduğunu vurgulayan Sepil, "Geçen sezondan beri futbolda, kadromuzda yapılaşmaya gidiyoruz. Daha dinamik ve genç bir kadro kuracağız demiştik. Bu sene aynı yolda gidiyoruz. Genç futbolcu olup da boşta olması mümkün olmuyor. Bu sene de geçen sezonun stratejisine devam ediyoruz. Belki de Göztepe tarihinin en yüksek bonservisini bu sene ödemiş olacağız. Daha genç ve dinamik bir kadro oluşturacağız" şeklinde yorumda bulundu.



TARAFTARLARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK

BAŞKAN Sepil, uzun süredir ayrı kaldıkları sarıkırmızılı taraftarı da çok özlediklerini ifade etti. Sepil, "Göztepe için bizim taraftarımız diğer taraftarlara benzemez. Bunu bütün Türkiye kabul ediyor. Şu an pandemiden dolayı stat doluluk oranı yüzde 50 gözüküyor. Onları gerçekten çok özledik. Bu sezon Süper Lig rekabetçi olacak. Hem üst sıralarda hem de alt sıralarda oldukça rekabetçi bir sezon bizi bekliyor olacak" dedi.