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Haberler Göztepe İrfan’a Avrupa kancası

İrfan’a Avrupa kancası

Göztepe’nin 23 yaşındaki file bekçisine, İspanya’dan Real Betis ile Levante Fransa’dan Nimes ve Metz’in ardından Almanya’dan Union Berlin talip oldu

İrfan’a Avrupa kancası

21.7.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Daha önce Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi. Berlin ekibinin İrfan Can için Göz-Göz'e teklif götürmeye hazırlandığı vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in iyi bir teklif gelmesi durumunda 23 yaşındaki kaleciyi Avrupa'ya gönderebileceği kaydedildi. Geçen sezon Adanaspor'dan Göztepe'ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kısa sürede kendini kanıtladı. Süper Lig'de Göztepe formasını 35 maçta terleten İrfan, 3150 dakika görev yaparak istikrarlı bir dönem geçirdi.

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