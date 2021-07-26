Göztepe A.Gücü hattı

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, savunma takviyesi için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan stoper Sadık Çiftpınar'a kancayı takan Göz- Göz, sağ bek ve sol bek pozisyonu için de yönünü Başkent Ankara'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir transferini çözmeye çalıştığı Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Stelios Kitsiou'nun yanı sıra aynı ekipten 33 yaşındaki Tiago Pinto'ya da talip oldu. Geçen sezon da Göztepe'nin gündemine gelen Portekizli sol bek oyuncusu Tiago Pinto için teknik direktör Ünal Karaman'ın da istekli olduğu öğrenildi.



OYUNCULAR SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Ankara eki-biyle 1'er yıl daha kontratları bulunan iki yıldızı birden kadrosuna katmayı planla-dığı öğrenildi. Yönetim, Yunan sağ bek Kitsiou ve Portekizli Pinto ile prensip anlaşmasına varırken, Ankaragücü ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Başkent ekibinin kulüpten alacaklarına karşılık Pinto'yu bedelsiz bırakmaya razı olduğu ancak Kitsiou için bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.



ALTAY DA TALİP OLDU

GEÇEN sezon Ankaragücü ekibiyle Süper Lig'den küme düşmenin sancısını yaşayan Pinto'ya Süper Lig'den teklif yağıyor. Altay da bir süre önce Portekizli 33 yaşındaki sol beke talip olmuştu.



ÜMRANİYE İLE BERABERE KALDI

GÖZTEPE, hazırlık maçında TFF 1.Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. İstanbul ekibi 12. dakikada Emre Gültekin'in golüyle 1-0 öne geçti. Göz-Göz 32'de Lourency'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Efecan durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



GÖZ-GÖZ'DE İSLEM TAMAM

Göztepe, orta saha oyuncusu David Tijanic'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar başarılı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe yaptığı yazılı açıklamada: "1997 doğumlu Slovenyalı futbolcu David Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Slovenya'da dünyaya gelen ve Slovenya milli takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Tijanic; NK Olimpija Ljubljana, NK Krka, NK Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi. Tijanic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.