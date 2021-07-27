Transferde yeni hamle

GÖZTEPE'NİN Sporting Club de Lyon'dan Seydine N'Diaye'yi de transfer ettiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların futbol federasyonu kayıtlarında görünmeyen 23 yaşındaki stoperi Hollanda'nın FC Dordrecht takımına kiraladığı belirtildi. Bu sezonu Hollanda 2. Ligi'nde geçirecek Senegal asıllı Fransız futbolcunun 2022-2023 sezonunda yeniden Göztepe'ye döneceği kaydedildi. İzmir temsilcisi Göztepe, FC Wacker'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Şefik Abalı'yı da yine Hollanda Ligi temsilcilerinden SKU Amstetten'e kiralamıştı.
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