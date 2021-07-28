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Göztepe'ye koronavirüs engeli

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin Erzurum kampı yarıda kaldı. Sarı-kırmızılılar artan koronavirüs pandemisi vakaları nedeniyle kaldığı otelden ayrılıp İzmir’e erken döndü.

Göztepe'ye koronavirüs engeli

28.07.2021, 14:22

Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin bugün Kazım Karabekir Stadı'nda Konyaspor'la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi. Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek sarı-kırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak. Göztepe'de şu ana kadar hiçbir oyuncu, teknik ekip ve personelde sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe'nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.

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