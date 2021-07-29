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Göztepe’de Sinan ısrarı

Sağ kanada takviye yapacak sarı-kırmızılılar daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki yıldızına bir kez daha kanca attı.

Göztepe’de Sinan ısrarı

29.7.2021

Süper Lig ekibi Göztepe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş'e bir kez daha kanca attı. İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kiralık olarak kadroya katılmak istendiği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesinin beklendiği bildirildi. Yönetim ayrıca, yine F.Bahçe ile yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü Papiss Cisse'yi de gündeminde tutuyor. Yönetimin tecrübeli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Genç oyuncular üzerinde de duran yönetimin gelecek vadeden bazı yıldız adaylarıyla da görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Sarıkırmızılıların gelecek sezonları da düşenerek transferde son derece akıllı bir politika izlediği vurgulandı.

ŞU ANA KADAR 7 OYUNCU ALINDI
Göztepe daha önce kadrosuna, Kiel'den Makana Baku, Altınordu'dan Kahraman Demirtaş, Gil Vicente'den Laurency, Lyon B'den Seydine N'Diaye, Wacker'den Şefik Abali, Gent'ten Arslanagic, Rakow'dan David Tijanic'i katmıştı. Yönetim geçen sezon kiralık oynayan Ndiaye'nin bonservisini de aldı.

VİRÜS YÜZÜNDEN KAMP ERKEN BİTTİ
Göztepe'nin Erzurum kampı yarıda kaldı. Sarı-kırmızılılar artan korona virüs pandemisi vakaları nedeniyle kaldığı otelden ayrılıp İzmir'e erken döndü. Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin bugün Kazım Karabekir Stadı'nda Konyaspor'la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi. Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek sarıkırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak. Göztepe'de şu ana kadar hiçbir sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe'nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.

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