Göztepe’de rota Donk

S üper Lig'de transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göztepe, Ryan Donk'u gözüne kestirdi. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk'tan yanıt beklediği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi. Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan tecrübeli oyuncu, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu.

4 SEZON GALATASARAY'DA OYNADI

G.Saray'a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017'de Real Betis'e kiralandı. Ertesi sezon tekrar İstanbul ekibine dönen Donk, aralıksız 4 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Savunmada ve orta sahada görev yapabilen Donk, geçen sezon G.Saray'da 32 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

FORVETE SOUKOUNA HAMLESİ

GÖZTEPE, forvet hattına takviye için geçen sezon İsrail'in Kfar Saha ekibinde görev yapan 29 yaşındaki Amadou Soukouna'yı radarına aldı. Bonservisi elinde bulunan golcü için Süper Lig'den başka kulüplerinde de devrede olduğu öğrenildi. Değeri 200 bin Euro olan Fransız golcü, futbola Toulouse'da başladı, daha sonra Bulgaristan ve İsrail liglerinde forma giydi. Kariyerinde 170 maça çıkan Soukouna, 36 gol atarken 19 da asist yaptı.