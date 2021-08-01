Göztepe’den Lucas hamlesi

Spor toto Süper Lig'de transfer döneminde Lourency, Baku, Arslanagic, Tijanic, Şefik ve Kahraman'a sözleşme imzalatan Göztepe'nin orta saha arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi bonservisi Fransa'nın son lig şampiyonu Olimpik Lyon'da bulunan Brezilyalı yıldız Jean Lucas'ı kiralamak için harekete geçti.



OYUNCU SICAK BAKIYOR

İZMİR temsilcisinin, Fransız kulübüne teklifte bulunduğu ve oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Ülkesi Brezilya'da Flamengo altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncu, Santos'ta oynadıktan sonra 2019-2020'de Lyon'a transfer oldu. Lyon'da çok fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı geçen sezon kiralık olarak Fransa'da Brest kulübünde oynadı.



16 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

GENÇ futbolcu, Fransız kulübü Brest'te 16 müsabakaya çıktı 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Merkez orta sahada görev yapan 23 yaşındaki yıldız Sambacı, ön libero ve orta sahanın sağı pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hırslı yapısı ve mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkan Lean Lucas, takım savunmasında önemli roller üstleniyor. Göz-Göz'ün, Lyon ile 2024'e dek sözleşmesi süren oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için pazarlık masasına oturması da bekleniyor.



BREST DE DEVREDE

Göztepe'nin istediği ve bonservisi Lyon'da olan Lucas için geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Brest'in de devre de olduğu öğrenildi. Lyon'un kadroda düşünmediği Sambacı için oyuncunun vereceği karar önem taşıyor.