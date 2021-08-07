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Göztepe - Altınordu: 2-0

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1’inci Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda seyircili oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe’yi yaklaşık 5 bin taraftarı desteklerken, Altınordu’yu ise 50 kadar seyircisi yalnız bırakmadı. Göztepe’nin gollerini 13’üncü dakikada Cherif Ndiaye, 90’ıncı dakikada ise altyapıdan yetişen genç forvet Ege Özkayımoğlu kaydetti.