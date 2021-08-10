Göz-Göz Abdülkadir için yarışta

Sarı-kırmızılılar, Trabzonsporlu orta saha oyuncusu için Adana Demirspor ile çekişiyor. Kararı kulübü verecek

Spor Toto Süper Lig'de orta sahaya takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe'ye, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın transferinde ciddi bir rakip çıktı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Balotelli ve Belhanda gibi ünlü isimleri bünyesine katan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da devreye girdi. Adana ekibinin menajeri kanalıyla ulaştığı futbolcuya ciddi bir teklif sunduğu öğrenildi.



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Başkan Mehmet Sepil'in bu gelişme sonrası transferi sonlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği yeni bir teklifle hem futbolcu ve hem de bordo-mavili ekibin kapısını çaldığı belirtildi. Trabzonspor yönetiminin kararı teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya bıraktığı ve kiralama formülünün devrede olduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisinde yetişen tecrübeli orta saha oyuncusu 1461 Trabzon, Altınordu ve Adana Demirspor formalarını da kiralık olarak terletmişti.