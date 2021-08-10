Göztepe’den Donk ısrarı

Süper Lig'de sezona iddialı hazırlanan Göztepe'de yönetim dış transferde ön libero transferine ağırlık veriyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Anderson Esiti'nin takımdan ayrılmasıyla orta alandaki boşluğu doldurmak isteyen yönetim, Ryan Donk'a yeni bir teklif yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın aradığı özellikte birini bulamayan sarı-kırmızılı yönetim, daha önce de talip olduğu Galatasaray'dan ayrılan Surinamlı yıldızla bir kez daha bağlantıya geçti. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Donk ile yeniden görüşme yapan yönetim, maddi şartlarda ortak noktayı bulmak için çaba sarf ediyor.



TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Uzun süredir Türkiye'de bulunan futbolcunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istemesi Göz-Göz'ün elini güçlendiriyor. Güncel piyasa değeri 950 bin Euro olan futbolcunun daha düşük bir maliyetle kadroya katılması planlanıyor. Donk için Süper Lig ekibi Karagümrük'ün de devrede olduğu ve öğrenildi.

YEDİ YILDIR TÜRKİYE'DETÜRKİYE'DETÜRKİYE'DE

Surinamlı 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Donk, 7 yıldır Türkiye'de forma giyiyor. Donk, ilk kez 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olarak Süper Lig kariyerine başlarken 2015-2016'da Galatasaray'a transfer oldu. Bir sezon Real Betis'te kiralık oynayan ve İstanbul'a geri dönen Donk, Süper Lig'de 186 maçta forma giyerken fileleri 18 kez sarsıp, 16 da asist üretti.



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