Göz-Göz atakta

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonuna girmeye hazırlanan Göztepe'de, yönetim sağbek transferi içtin düğmeye bastı. Savunmanın sağında Lamine Gassama ile yolların ayrılmasının ardından Murat Paluli ve genç Kerim Alıcı'ya kalan sağ bek bölgesini yetersiz bulan teknik direktör Ünal Karaman yönetimden takviye istedi. Sarı-kırmızılı kurmaylar da bu gelişme üzerine arayışlarına başlarken, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Göz-Göz, İngiltere Championship temsilcisi Derby County'den Andre Wisdom'un transferi için girişimlere başladı. İngiliz temsilcisi ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek için bonservis ödemeyecek olan yönetim, transferi titizlikle sürdürüyor.
OLUMLU SONUÇ ALDI
Jamaika asıllı İngiliz futbolcuya menajeri vasıtasıyla ulaşan Göztepe, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan deneyimli sağ beki daha uygun bir maliyetle kadroya katmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, savunmadaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Scout ekibinin de olumlu rapor verdiği Andre Wisdom'u teknik patron Ünal Karaman da çok istiyor.
■ BURAK HAKERLER
OLUMLU SONUÇ ALDI
Jamaika asıllı İngiliz futbolcuya menajeri vasıtasıyla ulaşan Göztepe, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan deneyimli sağ beki daha uygun bir maliyetle kadroya katmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, savunmadaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Scout ekibinin de olumlu rapor verdiği Andre Wisdom'u teknik patron Ünal Karaman da çok istiyor.
■ BURAK HAKERLER
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