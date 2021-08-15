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İyi başla Göz-Göz

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor

İyi başla Göz-Göz

15.8.2021

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonuna giren Göztepe, 2021-2022 sezonunun ilk maçında bugün Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadeleyi beINSports 2 canlı olarak ekranlara getirecek. Sarı-kırmızılı ekipte Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de rakibiyle daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü. İzmir temsilcisi, deplasmanda yaptığı 6 karşılaşmada ise sahadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır tribünlere hasret kalan futbolseverler aşılarını tamamlamaları koşuluyla statlara dönmeye hazırlanırken, deplasman tribününe seyirci alınmayacak.
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