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Haberler Göztepe Önce boykot sonra destek

Önce boykot sonra destek

Göz-Göz yönetiminin yüksek bilet politikasına tepki gösteren sarı-kırmızılılar maça gitmeme kararı aldı. Maraton tribünü için dün yapılan indirim protestoları bitirdi.

Önce boykot sonra destek

20.8.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Göztepe'de bilet krizinden taraftar galip ayrıldı. Pandemi dönemi sonrası yaklaşık 1.5 yıllık aradan sonra ilk kez bu hafta tribünde yer almaya hazırlanan taraftarlar, yönetimin açıkladığı bilet fiyatları sonrası isyan etmişti. Yalı, Forza Göztepe ve GAGS Taraftar Grupları, maraton tribününde en yüksek 262, en düşük 207.5 lira olan bilet fiyatlarına tepki göstererek yayınladıkları bildirilerle maça gitmeyerek boykot kararı aldı.

109 LİRAYA KADAR İNDİ
Taraftarlardan gelen bu tepki dün sarı-kırmızılı yönetime geri attırdı. Başkan Mehmet Sepil, daha önce üç kategoriye ayırdığı maraton tribünü için tek bilet uygulamasına giderken fiyatı büyük oranda indirdi. Genel satışta en yüksek 262 liradan satılan maraton tribünü bileti 136.5 liraya inerken, öncelikli satışta da 194 liradan satılan koltuklar 109 liraya indi. Bu gelişme sonrası daha önce, 'Müşteri değiliz, Göztepeliyiz' diyerek tepki gösteren taraftarlar, Başkan Mehmet Sepil ve kurmaylarına teşekkür ettikleri yeni bildirilerinde, "Eve dönüyoruz" mesajı yayınlayarak boykotu desteğe çevirdi.

BURAK HAKERLER

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