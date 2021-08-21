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Göztepe, Yeni Malatyaspor için son hazırlığını yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabaka için son çalışmasını yaptı.