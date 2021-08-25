GÖZ-GÖZ umduğunu bulamadı

Süper Lig'de ilk iki haftada Antalyaspor'la son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalıp, evinde Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe'de transfer sancısı yaşanıyor. İzmir ekibinde yeni transferlerden bir tek Dino Arslanagic, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girebildi. Sezon başında Arslanagic'in yanı sıra Tijanic, Baku, Lourency, Atakan ve Kahraman'ı transfer eden Göz-Göz de sadece Belçikalı Arslanagic iki maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.

ÇOK AZ GÖREV YAPTILAR

Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor karşısına 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki stoper Göztepe'nin tek golüne imza attı. Ankaragücü'nden kiralanan orta saha Atakan geride kalan 2 haftada hiç forma giyemezken, Altınordu'dan gelen stoper Kahraman yalnızca 15 dakika oynadı. Göztepe'nin Portekiz'in Gil Vicente takımından renklerine bağladığı kanat oyuncusu Brezilyalı Lourency 26 dakika sahada kalırken, Polonya'nın Rakow Czestochowa

ekibinden ciddi bir bonservis bedeliyle alınan 10 numara Tijanic 52 dakika oynayabildi.

BAKU 60 DAKİKA OYNADI

Almanya'da Holstein Kiel'den gelen kanat Baku da 60 dakika görev aldı. Son Yeni Malatyaspor maçında sadece Arslanagic'e 11'de şans tanıyan Karaman, diğer transferleri sonradan oyuna dahil etti.

GOLCÜLERİN SİFTAHI YOK

Göztepe'nin kadrosunda bulunan 4 golcü futbolcudan geride kalan 2 maçta gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic, Cherif Ndiaye, İdeye ve Lourency henüz gol atamadı.

TARAFTARDAN ELEŞTİRİ VAR

Göztepeli taraftarlar sosyal medya üzerinden transfer politikasını eleştirdi. Birçok futbolsever, teknik direktör Ünal Karaman'ın transferleri onaylamadığını ve oyuncuların kendi istediği isimler olmadığını iddia etti. Göztepe, 3. haftada deplasmanda Sivasspor'un rakibi olacak.