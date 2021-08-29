Ndiaye olacak.

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer sezonu bitmeden takviye çalışmalarını hızlandıran Göztepe, aradığı orta sahayı Romanya'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, orta alanda yeni transfer David Tijanic ve Soner'in aksaması üzerine arayışlara başlarken, Dinamo Bükreş'ten ayrılan Paul Anton'u gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Rumen futbolcuya yönetim resmi teklifini iletti.

OLUMLU YANIT ALDILAR

30 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin olmaması yönetimin transferde elinin güçlendiriyor. Boşa çıktığı 1 Temmuz tarihinden buyana henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Rumen oyuncunun teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Maddi şartların oluşması halinde Anton'un Göz-Göz'e imza atabileceği konuşuluyor. Futbolcu kariyerinde Getafe, Anji ve Samara gibi ekiplerde de forma giydi.

RAKİP SİVAS

SÜPER Lig'de ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan Göztepe, bugün Avrupa yorgunu Sivasspor'a konuk oluyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Göztepe'de sakatlar Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic bugün de kadroda yer alamayacak. Ev sahibi Sivasspor'da ise sakat olan Appindangoye, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt ve Caner Osmanpaşa forma giyemeyecek.