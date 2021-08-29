Haberler Göztepe Sivasspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım da zorlu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Haberimizden maçı canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

29.08.2021, 19:05