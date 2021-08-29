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Haberler Göztepe Sivasspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

Sivasspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım da zorlu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Haberimizden maçı canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Sivasspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

29.08.2021, 19:05

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanan karşılaşma saat 19.15'te başladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.



SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Sivasspor - Muammer, Ahmet, Dimitros, Samba, Uğur, Azubuike, Hakan, Fayçal, Kayode, Max, Leke
Göztepe - İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic

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