Göz-Göz pes etmedi

Spor Toto Süper Lig'de ilk iki haftayı galibiyet alamadan 1 puanla geçen Göztepe, Sivasspor ile deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen berabere kaldı. Maça Göztepe tutuk başlarken Sivasspor 10. dakikada golü buldu. Bu dakikada kazanılan korneri paslaşarak kullanan Sivasspor'da Gradel'in pasını Fajr kaleci önüne çıkardı. Altı pas içinde boş pozisyondaki Goutas kafa ile ağları sarstı: 1-0. 31'de Berkan'ın sağdan kullandığı serbest atışta Kerim boş pozisyonda kafayla topu auta gönderdi. 51'de Göztepe eşitliği sağladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Halil, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1.

BEYKAN SAHNEYE ÇIKTI

62'de Göztepe, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Berkan Emir'in sert ortasında ceza sahasında yerden sekerek havalanan topu Hakan Arslan son anda kafayla kornere gönderdi. 66'da Sivasspor yeniden öne geçti. Fajr'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Camara'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Goutas, meşin yuvarlığı kafayla filelere gönderdi: 2-1. 69'da Kayode rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem oyuncuya kırmızı kart gösterdi. 84'te Göztepe tekrar eşitliği yakaladı. Tek paslarla ceza sahasına giren sarı-kırmızılı ekipte en son Murat Paluli, arka direkteki takım arkadaşı Beykan Şimşek'i gördü. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-2. Karşılaşma, 2-2 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı.



DİNO SOKU YASANDI

Göztepe'de dün teknik direktör Ünal Karaman maça dakikalar bir değişiklik daha yapmak zorunda kaldı. Maçtan 1 saat önce esame listesine yazılan Dino Arslanagic, maç öncesi mide rahatsızlığı nedeniyle ilk on birden çıkarıldı. Stoper yokluğu nedeniyle Dino, yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe'nin savunmanın ortasındaki iki as oyuncusu Atınç ve Dino yedek beklerken, yedekler Kerim Alıcı ve Kahraman stoper olarak görev yaptı. Teknik patron Ünal Karaman, genç Ege Özkayımoğlu'na kadroya yer vermezken geçen hafta 21 kişilik listeye giremeyen Brown Ideye ise yedek soyundu. Yeni transferlerden Beykan, Tijanic ve Lurency de kulübede görev bekleyen isimler arasındaydı.



KARAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

SPOR Toto Süper Lig'de ilk iki haftada sergilenen kötü futbol sonrası teknik direktör Ünal Karaman faturayı iki yıldıza kesti. Karaman, Yeni Malatyaspor maçında ilk on birde oyuna başlayan Beykan Şimşek ve Atınç Nukan'ı performansları nedeniyle kulübeye çekti. Atınç'ın yerine savunmada Kahraman Demirtaş, stoper olarak görev alırken Beykan'ın yerine sol kanatta dün yine takıma yeni katılan Makana Baku forma giydi. Baku bu sezon üçüncü maçında ilk kez on birde göreve başladı.



ÇALIMBAY RAKİP OLDU

Göztepe'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan ve daha sonra Denizlispor'un başına geçtikten sonra kariyerinde önemli başarılara imza atan teknik direktör Rıza Çalımbay dün Sivasspor'un başında bir kez daha Göztepe'ye rakip oldu.