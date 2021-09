Göztepe’de Korkut tamam

Süper Lig'e iyi başlayamayan Göztepe'de 3. hafta oynanan Sivasspor maçı sonrası görevden alınan teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine Tayfun Korkut geliyor. Başkan Mehmet Sepil'in listenin başına yerleştirdiği 47 yaşındaki teknik adamla özel olarak bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son olarak Almanya ekibi Stuttgart'ı çalıştıran genç teknik adamın, Sepil'in teklifine son derece olumlu yaklaştığı ve ufak pürüzlerin dışında anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Stuttgart'tan ayrıldıktan sonra 2018'den bu yana takım çalıştırmayan Korkut'un herhangi bir aksilik olmaması halinde İzmir temsilcisine imza atması bekleniyor.

EROĞLU DA LİSTEYE GİRDİ

Alanyaspor'dan ayrılan İzmir doğumlu Çağdaş Atan, son olarak Fenerbahçe'de geçici olarak takımın başına geçen Emre Belözoğlu ve Başakşehir'le geçen sezon yollarını ayıran Okan Buruk'un yanı sıra listeye şu an Altınordu'nun başında olan Hüseyin Eroğlu da girdi. Tayfun Korkut'la ufak detayları görüşecek olan Başkan Sepil, bir sorun çıkması halinde ibreyi bu dört teknik adamdan birine çevirecek.

MALATYA MAÇINI SEPİL İLE İZLEDİ

TAYFUN Korkut'un, ligin 2. haftasında İzmir'de Yeni Malatya ile oynanan maçı locadan izlediği ortaya çıktı. Yönetimin davetlisi olarak İzmir'e gelen 47 yaşındaki teknik adamın, Başkan Sepil ile yan yana maçı takip ettiği öğrenildi. Korkut, daha önce A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparken, Almanya'da Hannover, K'lautern, Leverkusen ve Stuttgart ekiplerinde de teknik direktörlük yaptı.

HALİL AKBUNAR'IN A MİLLİ SANSSIZLIGI

GÖZTEPE'NİN kaptanı Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle ikinci kez milli formadan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Geçtiğimiz mart sakatlığı sonrası Euro 2020 aday kadrosundan çıkarılan Halil, Karadağ maçı öncesi aynı kaderi yaşadı.

IRFAN CAN ASLAN'A DOGRU

GÖZTEPE ile Galatasaray arasındaki kaleci İrfan Can Eğribayat pazarlığı sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya alternatif olarak düşündüğü 23 yaşındaki İrfan Can için İstanbul temsilcisi 1.5 milyon Euro artı kaleci Fatih Öztürk'ün bonservisi ile sonraki satışından yüzde 5 pay önerdi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in ise düşünmek için süre istediği bildirildi.

