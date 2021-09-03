Göztepe’de şok gelişme

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasının ardından yönetim Tayfun Korkut ile prensipte anlaşma sağlarken dün şok gelişmeler yaşandı. Bir süredir İzmir'de bulunan Korkut ile önceki gün kesin olarak anlaşma sağlayan Başkan Mehmet Sepil, 47 yaşındaki teknik adamdan son anda vazgeçti. Dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde öğleden sonra takımla ilk idmanına çıkmaya hazırlanan Korkut'la yapılan anlaşmadan son anda vazgeçildi. Korkut'un Almanya'daki antrenörlerinin dün Urla'ya gelememesi anlaşmanın bozulmasına gerekçe olarak gösterildi.

ANTRENMANA KATILAMADI

Ancak sözleşme detaylarının birlikteliğin bozulmasında asıl sebep olduğu öğrenildi. Korkut'un yönetimden son dakikada sözleşme süresinin uzatılmasını talep ettiği ve ekibinin sayısı nedeniyle de uzlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Sepil bu gelişme üzerine Tayfun Korkut'la anlaşmaktan vazgeçerken, 47 yaşındaki çalıştırıcı idmana çıkamadan Urla'dan ayrıldı.

YENİ HEDEF ÇAĞDAŞ ATAN

GÖZTEPE'DE Başkan Mehmet Sepil, Çağdaş Atan'ı listenin ilk sırasına yerleştirdi. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan başarılı teknik adamla görüşmelere başlayan Sepil, teknik adam sorununu en kısa sürede çözmeye çalışacak. Listedeki isimlerden Okan Buruk, ailevi nedenlerden dolayı Göztepe'nin teklifini kabul etmezken F.Bahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da alternatifler arasında yer alıyor.

SEPİL 7 YILDA 12 HOCA YOLLADI

ÜNAL Karaman, Başkan Mehmet Sepil'in 7 yıllık görev sürecinde kulüpten yolladığı 12. teknik adam oldu. Kulübü 2014- 2015 sezonunun başında Altınbaş Holding'ten devralan Sepil ilk olarak Suat Kaya ile çalışırken sırasıyla Metin Diyadin, Önder Özen, Mehmet Aurelio, Okan Buruk, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş ile çalıştı. Tuna'yı ikinci kez takımın başına getiren Sepil, daha sonra anlaştığı İlhan Palut ve Ünal Karaman'la da vedalaşmak zorunda kaldı.

KUBİLAY SÖNMEZ BURSASPOR YOLUNDA

GÖZTEPE'NİN geçen sezon başında büyük ümitlerle Hatayspor'dan renklerine bağladığı Kubilay Sönmez, Bursaspor ile anlaştı. Göz-Göz ile 1 yıl daha kontratı olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için ne kadar bonservis ödeneceği ise açıklanmadı.

■ BURAK HAKERLER