Göztepe yönetimi, Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaştı

Süper Lig'de ilk üç haftada alınan kötü sonuçların ardından Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe yeni teknik direktörünü buldu. Rotasını yerli isimlerden yabancı teknik direktörlere çeviren Başkan Mehmet Sepil, Sırp teknik adam Nestor El Maestro'yla prensip anlaşmasına vardı.

Dün sabah saatlerinde İzmir'e gelen ve Başkan Sepil ve yönetimle bir araya gelen 38 yaşındaki genç teknik adam ile maddi konularda el sıkışıldı. Son olarak Arabistan'da Taawon ekibini çalıştıran Maestro, Urla'da Adna Süvari Tesisleri de gezdi. Kulübün prensip anlaşmasına vardığı Nestor El Maestro'nun bugün sarı-kırmızılı ekibe resmi imzayı atması bekleniyor.

ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

Kariyerinde Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve Austria Wien'de yardımcı antrenörlük, Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da da teknik direktörlük yapan genç çalıştırıcı Süper Lig'i çıkış yapmak için bir fırsat olarak görüyor. 38 yaşındaki Maestro, 2017-2018'de görev yaptığı Spartak Trnava'yı Slovakya Ligi'nde şampiyonluğa taşımıştı.

GÖZTEPE'DE ANGEL BİTTİ

GÖZTEPE, dış transferde bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Rusya'da Grozny ekibinde forma giyen Venezuelalı stoper Wilker Angel ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcudün kendisini 2 yıllığına sarıkırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan futbolcunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro'yu buluyor. Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in daha düşük bir maliyetle futbolcunun transferini sonlandırdığı öğrenildi.

İRFAN CAN NOKTAYI KOYDU

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Göztepe file bekçisi İrfan Can Eğribayat, geleceği ile ilgili son noktayı koydu. Galatasaray'ın ısrarla istediği ve 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği 23 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından transfer haberlerine yanıt verdi. Resmi sosyal medya hesabından Manisa FK ile oynanan özel maçın değerlendirmesini yapan İrfan Can'a bir taraftar 'Trabzonspor ise beğen, Galatasaray'sa beğenme' yorumu yaptı. İrfan Can ise bu yoruma, "Yanıtlarsam? İlginize teşekkür ederim ama Göztepede'yim bu sene" cevabını verdi.

