  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe - Başakşehir maçı | CANLI ANLATIM

Göztepe - Başakşehir maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 4. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 haftada 2 puan toplayan İzmir ekibi, 0 puanlı Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe - Başakşehir maçı | CANLI ANLATIM

12.09.2021, 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021, 20:01

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Saat 20:00'de başlayan Göztepe - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe - Başakşehir maçı | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.