Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Saat 20:00'de başlayan Göztepe - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.
TAKIMLARIN İLK 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka
Göztepe - Başakşehir maçı | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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