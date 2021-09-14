Ndiaye’den tribünlere tepki

SÜPER Lig'de Göztepe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran, bir de asiste imza atan Cherif Ndiaye maçın ardından taraftarları eleştirdi. Senegalli golcü, taraftarların kendisine yönelik yaklaşımına tepki gösterdi. Cherif Ndiaye, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. İyi ve kötü günümde yanımda olan aileme ve en başında bana inananlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları da futbolcuya destek mesajları yazdı. Göztepe yönetiminin yaz transfer döneminde Gorica'dan bonservisini aldığı Ndiaye, bu sezon ilk üç maçı boş geçmiş, geçen yıl ise 12 gole imza atmıştı