İzmir centilmenlik dersi verecek

Derbi öncesi iki kulüp başkanları ve yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte dostluk yemeğinde buluştu. Tarihi derbi maçı öncesinde duygu ve düşüncelerini aktaran Soyer, "İzmir Türkiye'nin futboldaki ilklerine ev sahipliği yapmış bir şehir. Türkiye'nin ilk futbol kulübü bu kentte kurulmuş, ilk futbol maçı İzmir'de yaşanmış. Şimdi 100 yıllık bir rekabetin 18 yıl sonra ilk kez yine yeşil sahalarda buluştuğunu göreceğiz.

KARŞILAŞMAYA DAVET ETTİLER

Ben inanıyorum ki kardeşliğin, dostluğun en güzel örneklerinin sergileneceği bir rekabet olacak" dedi. Kulüp başkanları Sepil ve Ekmekçioğlu ile birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajları veren Başkan Soyer, iki takımın başkanı tarafından da karşılaşmayı izlemek amacıyla stada davet edildi.