Göztepe’de yabancı sancısı

Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe yabancı transferinde karavana attı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezondan bu yana kadrosuna kattığı yabancı oyuncularından verim alamadı. Geçen yıldan kadroda yer alan oyunculardan Obinna ve Ndiaye ile yeni transfer Dino Arslanagic ilk 5 haftada on birin değişmez isimleri oldular. Kadroya geçen sezon katılan kaleci Megyeri, Ideye ve Dzenan Burekovic sürekli yedek otururken stoper Mihojevic ise geçen sezondan bu yana sakatlığı nedeniyle ortalıkta gözükmüyor.



ANGEL DAHA FORMA GİYEMEDİ

Yine geçen sezon devre arasında Göztepe'ye dönen Adis Jahovic, sürekli forma giymesine rağmen eski

performansından çok uzak bir görüntü sergiledi. Makedon futbolcu bu sezon 5 maçta da golle buluşamadı. Takıma yeni katılan David Tijanic, Makana Baku ve Rodriguez Lourency de inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılıların son transferi stoper Wilker Angel ise henüz forma şansı bulamadı.

ADİS JAHOVİC KAYIPLARDA

Göztepe'de ikinci dönemini geçiren Adis Jahovic, 2021-2022 sezonuna kötü başladı. Göztepe'nin1. Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2016-2017 sezonunda forma giyen ve 33 maçta 21 gol atan Adis, sonraki yıl Konyaspor'a transfer olana kadar da 18 maçta 14 gollük bir katkı sağlamıştı. Ancak geçen sezon devre arasında takıma dönen Makedon futbolcu, ikinci yarıyı 6 golle kapatırken bu sezon ise suskun kaldı.

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