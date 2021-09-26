Aslan mı, Göz-Göz mü?

Süper Lig'in yedinci haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve İzmir'in köklü ekibi Göztepe, bugün İstanbul Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ev sahibi Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamazken, Göztepe ise son iki maçını yenilgiyle noktaladı. İstanbul ekibinde sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE DÖRT EKSİK

Göztepe ise mevcut kadroda 4 eksik bulunuyor. Sarı kırmızılı İzmir ekibinde sakatlıkları süren sağ bek Murat Paluli, stoper Marko Mihojevic ve genç golcü Ege Özkayımoğlu'nun yanı sıra Hatayspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beykan Şimşek, İstanbul'da forma giyemeyecek. 8 puanlı Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Göztepe ise aldığı 5 puanla 15. sırada yer alıyor.



MAESTRO UMUTLU

İZMİR ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro, Galatasaray karşısında mutlak puan için mücadele edeceklerini söyledi. Kötü gidişata son vermek istediklerini belirten Sırp teknik adam, "Takımımız çok daha iyi duruma gelecektir. İyi bir nik oyuncu grubumuz var. İstediğiiyi miz sonuçları da almaya başlayacağız" yorumunu yaptı.