Ya tamam ya devam

Süper Lig'de 5. sezonuna oldukça kötü bir başlangıç yapan ve 7 hafta sonunda 5 puanla düşme potasına gerileyen Göztepe'nin cumartesi günü Giresunspor ile kader sınavına çıkacak. Son Galatasaray yenilgisi ile üst üste 3. yenilgisini alan ve taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Göz-Göz'ün yeni teknik patronu Nestor El Maestro topun ağzında. Takımla 4 maça çıkan ve sadece bir galibiyet elde eden Sırp teknik adam eleştirilerden nasibini alırken, Gürsel Aksel Stadı'nda olası bir yenilgi halinde yönetim bir teknik direktör değişikliği planlıyor.



MEHMET SEPİL'DEN SON ŞANS

Başkan Mehmet Sepil'in olumsuz sonuçlar ve takımın sergilediği performans nedeniyle Sırp teknik adamdan memnun olmadığı kulüpten sızan bilgiler arasında. Taraftarların protestolarının büyük bir bölümünden nasibini alan Başkan Sepil'in Sırp teknik adama Giresun maçında son bir şans verdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, 2 puana sahip rakibini yendiği takdirde ise üst sıralara tırmanmak için umut tazeleyecek.



KÖTÜ GİDİŞE ÇARE OLAMADI

Geçen sezon takımı çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine Başakşehir maçı öncesi göreve gelen teknik direktör Nestor El Maestro da kötü gidişe çare olamadı. Karaman takımı 3 maçta 2 beraberlik ve bir yenilgi ile bırakırken, Maestro son 4 maçta ise 3 puan alabildi. Başakşehir galibiyeti ile göreve başlayan Sırp teknik adam, üst üste Altay, Hatay ve G.Saray karşısında yenilgi aldı.

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