Göztepe’de Tuna sesleri

Süper Lig'de evinde düşme hattındaki rakibi Giresunspor'a 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan takımda fatura yine teknik heyete çıktı. Sezona başlayan Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen Sırp teknik adam Nestor El Maestro üst üste aldığı 4 yenilgi ile kredisini tüketti. Giresun maçı sonrası istifayı düşünmeyen teknik adam ile yönetimin milli arada yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Maestro ile yolların ayrılması halinde Başkan Mehmet Sepil'in ise bu kez bir maceraya atılmayıp takımı daha önce de iki dönem çalıştıran Tamer Tuna'yı takımın başına getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

TAKIMI ALTINCI YAPMIŞTI

Kurmayların geçen haftadan bu yana takımın 45 yaşındaki Tuna ile temas halinde olduğu ileri sürüldü. Takımı 14 yıl sonra Süper Lig'e çıktığı 2017-2018'de çalıştırıp 6'ncı yapan Tuna, 2018-2019'da döndüğü sarı-kırmızılıları küme düşmekten kurtarıp, 2019-2020'nin ilk haftalarında kulübe veda etmişti. Görevinin başında olduğunu açıklayan Maestro ise milli arada takımda değişimlere gideceğini söyledi.



PLASE AYBABA

Göztepe'nin alternatif teknik direktör adayı ise Samet Aybaba oldu. Son olarak bu sezon Adana Demirspor'da görev yapan 66 yaşındaki Aybaba ile ede temasa geçen yönetim, Tuna ile anlaşma sağlanamaması halinde ise görüşmeleri hızlandıracak. Türkiye'de 16 farklı ekipte görev yapan Samet Aybaba'nın, sarı-kırmızılı ekipte çalışmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.



GÖZTEPE'DEN EN KÖTÜ SERİ

SÜPER Lig'deki 5. sezonunda ilk 8 haftada düşme hattına çakılan Göztepe, 897 gün sonra en fazla puan kaybettiği seriyi yakaladı. En son 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş, Akhisar, Rize ve Erzurum'a 1-0'lık skorlarla yenilerek 4 maç üst üste kaybeden Göztepe, 2 yıl 5 ay aradan sonra aynı istatistiği tekrarladı. Göz-Göz, bu süreçte Altay, Hatay, Galatasaray ve Giresunspor'a yenildi.