Göztepe’de golcüler sustu

Süper Lig'de milli araya düşme potasında giren Göztepe, hücum hattından beklediği performansı alamadı. Oynadığı 8 karşılaşmada yalnız yedi gol atan sarı-kırmızılılarda geçen yıldan beri değişmeyen forvet hattı suskunluğa büründü. Göz-Göz'de geçen sezon 39 mücadeledeki 10 gollük performansının ardından Hırvat ekibi Gorica'dan bonservisi alınan Senegalli Cherif Ndiaye, oynanan 8 müsabakanın tamamında ilk 11'de forma giyerken sadece 2 gol attı.

GENÇ EGE ŞANS BULAMADI

Takımın diğer 5 golünü Beykan, Tijanic, Arslanagic, Halil ve Soner kaydederken, diğer santrforlar ise siftah yapamadı. Geçen sezon devre arasında yuvaya dönerek ligde yarım dönemde 6 kez ağları sarsan Jahovic, bu yıl eski performansını mumla arattı. Makedon forvet, 8 maçta da ağları henüz hiç sarsamadı. Göztepe'nin sezon başında gönderemediği santrfor Brown Ideye, bu yıl kayıpları oynadı. Ideye, yalnız 3 maçta son dakikalarda oyuna girip varlık gösteremedi. Altyapı patentli forvet Ege de yalnız 1 maçta 14 dakika görev yapıp gol atamadı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Süper Lig temsilicisi Göztepe'de kötü gidişat sonrası son oynanan GZT Giresunspor maçında yönetime tepki gösteren, Sportif Menajer İlhan Şahin'in istifasını isteyen taraftarlar, sarı-kırmızılı yönetimin günlerdir sessiz kalmasına tepki gösterdi. Sarıkırmızılı taraftarlar, sosyal medyada 1-0 kaybedilen ve takımın kötü bir performans gösterdiği karşılaşma sonunda istifası istenen kişiler ve 8 haftadır süren başarısızlığa alınan önlemlerle ilgili açıklama yapılmadığını belirtip sürecin takipçisi olacaklarını, somut icraat görmek istediklerini ifade etti.