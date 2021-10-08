Göztepe, gol sıkıntısını Senegalli yıldız ile çözecek

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan ve iki haftadır düşme potasından sıyrılamayan Göztepe'de yönetim düğmeye bastı. Sezon başında ileri uca takviye yapmayan Başkan Mehmet Sepil, Ocak ayında bir golcü transferi ile bu soruna çare bulacak. Teknik direktör Nestor El Maestro ile bir toplantı yapan Başkan Sepil, ilk olarak gündemine Senegalli yıldız Oumar Niasse'yi aldı.

Göztepe'nin daha önce de gündemine gelen 31 yaşındaki yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapması bekleniyor. Son olarak İngiltere Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle boşa çıktı.

AKHİSAR'DA 15 GOL ATTI

Niasse, 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de formasını giydiği Akhisar'da parladı. Akigo'nun Brann'dan transfer ettiği Oumar Niasse, 40 maçta 15 gol atarken bu performansıyla Lokomotiv Moskova'ya gitti. Buradan İngiltere'nin köklü ekibi Everton'a transfer olan 31 yaşındaki Senegalli, Hull City, Cardiff City formalarını da terletti.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Bonservis engeli olmayan ve daha önce Akhisar forması giyen futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Yönetim, Niasse'ye kadroda yer açmak için bir türlü bekleneni veremeyen Brown Ideye ile vedalaşmayı planlıyor. Sezon başında elden çıkarılamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı futbolcuya kulüp bulunacak.

KALECİ İRFAN CAN'A ÖZEL MOTİVASYON

GÖZTEPE'DE son iki maçta yaptığı hatalar nedeniyle takımın 6 puan kaybetmesinde etken olan kaleci İrfan Can Eğribayat'a özel motivasyon uygulanıyor. Ligde son 4 maçını kaybeden takımı yeniden ayağa kaldırmak için teknik direktör Nestor El Maestro milli arayı fırsata çevirdi. Galatasaray maçında hatalı gol yiyen, Giresun maçında da penaltıya sebep olan futbolcuyla Sırp teknik adam özel olarak ilgileniyor.

SARI-KIRMIZILILAR KRİTİK DÖNEMEÇTE

GÖZTEPE, milli ara dönüşündeki ilk üç maçta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştıktan sonra ikinci sıradaki Trabzon'u İzmir'de ağırlayacak. İzmir ekibi ardından Alanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.