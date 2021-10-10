Defansta sıkıntı yaşayan Göztepe, Fransız yıldızı takibe aldı

S por Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan sekiz karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak ateş hattından çıkamayan Göztepe'de kurmaylar, ara transfer döneminde defanstaki sorunu çözmek için arayışlarına şimdiden başladı.

İzmir temsilcisinin devre arası planları arasına yaşanan aksaklıklar nedeniyle sağ beke takviye de dahil edildi. Sarı-kırmızılıların son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Sochaux'da oynayan ancak yaz transfer döneminden bu yana boşta olan Salem M'Bakata'yı takibe aldığı belirtildi. Yöneticilerin Piyasa değeri 600 bin Euro olan 23 yaşındaki oyuncu ile görüşüleceği öğrenildi.

67 MAÇTA OYNADI

Göztepe'nin gündeminde olan Salem M'Bakata, Sochaux'da ligde 61, kupada da 6 karşılaşmada forma giydi. Toplam 67 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki defans oyuncusu bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcunun da Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi

WİNSTON REİD DA LİSTEDE

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Salem M'Bakata'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de West Ham forması giyen Yeni Zelandalı Winston Reid'i de gündeminde tutuyor. Şu an boşta olan ve uzun süredir kulüp bulamayan tecrübeli oyuncu Winston Reid ile de temasa geçilecek. Premier Lig'de 167 maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 gol atıp 6 da asist yaptı. Yeni Zelanda doğumlu Reid, futbol hayatına Danimarka ekibi Midtjylland'da başlarken Amerika'da Sporting KC ve İngiltere'de de Brentford forması giydi.

GÖZTEPE'DEN İYİ PROVA

Göztepe, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada Altınordu ile Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. İki takım da mücadelenin ikinci yarısında birçok futbolcuya şans verdi. Göztepe'de 20. dakikada Lourency'nin ceza sahası içinde vurduğu sert şut direkten döndü. 32'de Muzaffer'n pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet İlhan'ın vuruşunu İrfan Can tokatladı.

GOL YALÇIN'DAN GELDİ

38'de Altınordu defansının hatasında topu kapan Obinna'nın şutunu kaleci kornere çeldi. 44'te Göztepe öne geçti. Obinna'nın pasında ceza sahası dışından şık bir vuruş yapan Yalçın, ağları havalandırıp takımına maçı 1-0 kazandırdı. İki takım sezon öncesi de Gürsel Aksel Stadı'ndaki özel maçta karşılaşmıştı.