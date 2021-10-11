Göz-Göz’de rota Bentaleb

Spor Toto Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe'de yönetim ara transfer dönemi için çalışmalara erken başladı. Ligde 8 haftada 5 puan alabilen Göz-Göz, ara dönemde kadrosuna yapacağı takviyelerle düşme tehlikesini ortadan kaldırmak istiyor. Sırp teknik adam Nestor El Maestro'nun talebi sonrası orta alanı güçlendirmek isteyen Başkan Mehmet Sepil, Alman ekibi Schalke 04'ten ayrılan Nabil Bentaleb'i gündemine aldı. 1 Temmuz 2021'de boşa çıkan Cezayirli oyuncunun bonservis engelinin olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Henüz bir kulüple anlaşma imzalamayan 26 yaşındaki başarılı futbolcunun menajeri ile en kısa zamanda temasa geçilecek.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'yu bulan Cezayirli orta saha oyuncusunun çok daha düşük bir bedelle transfer edilmesi planlanıyor. Avrupa'dan da talipleri olan futbolcunun yeni bir çıkış yakalamak için Süper Lig'e transferine sıcak bakabileceği öğrenildi. Göztepe, orta alanda Soner ve Yalçın'ın düşen performansı, yeni transfer Tijanic'in de bekleneni verememesi nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.



BİR FORMAYA İKİ ADAY

Göztepe'de teknik heyet orta alanda bir türlü istikrarı bulamadı. Soner Aydoğdu ve Obinna ikilisinin yanına sezon başından bu yana 8 maçlık süreçte Tijanic, Atakan, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Baku dahil oldu. Ancak hiçbiri formayı kapmayı başaramadı. Bu bölgede en son Giresunspor maçında formayı giyen genç Yalçın Kayan da olumsuz performansı nedeniyle kulübeye çekilecek. Teknik direktör Maestro, Kasımpaşa ile oynanacak maçta Soner-Obinna ikilisinin yanına Beykan Şimşek veya David Tijanic'ten birini monte edecek.