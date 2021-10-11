  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de Doğan Küçükkuru yası

Göztepe'de Doğan Küçükkuru yası

Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Göztepe’de Doğan Küçükkuru yası
DHA

11.10.2021, 12:16

Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek.

Göztepe, paylaştığı mesajda "Kulübümüzün değerli ismi Doğan Küçükduru'nun cenazesi pandemi koşulları nedeniyle namaz vaktine bağlı olmaksızın öğle vaktinde Güvendik Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 nedeniyle vefat eden Doğan Küçükduru için cenaze töreni düzenlenmeyecektir. Camiamızın bilgisine sunarız." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Doğan Küçükkuru yası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.