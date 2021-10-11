Göztepe’de Doğan Küçükkuru yası

Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek.

Göztepe, paylaştığı mesajda "Kulübümüzün değerli ismi Doğan Küçükduru'nun cenazesi pandemi koşulları nedeniyle namaz vaktine bağlı olmaksızın öğle vaktinde Güvendik Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 nedeniyle vefat eden Doğan Küçükduru için cenaze töreni düzenlenmeyecektir. Camiamızın bilgisine sunarız." dedi.