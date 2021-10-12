GÖZTEPE'NİN eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. Coşkun Özarı'nın A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde A Milli Takım'da İran ve Pakistan maçlarında oynayıp RDC Kupası'nda şampiyon olan kadroda da yer alan Doğan Küçükduru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda dün koronavirüs tedbirleriyle defnedildi.
Doğan Küçükduru koronadan vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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