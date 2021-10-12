  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Doğan Küçükduru koronadan vefat etti

Doğan Küçükduru koronadan vefat etti

Doğan Küçükduru koronadan vefat etti

12.10.2021

GÖZTEPE'NİN eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. Coşkun Özarı'nın A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde A Milli Takım'da İran ve Pakistan maçlarında oynayıp RDC Kupası'nda şampiyon olan kadroda da yer alan Doğan Küçükduru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda dün koronavirüs tedbirleriyle defnedildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğan Küçükduru koronadan vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.