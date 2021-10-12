Doğan Küçükduru koronadan vefat etti

GÖZTEPE'NİN eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. Coşkun Özarı'nın A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde A Milli Takım'da İran ve Pakistan maçlarında oynayıp RDC Kupası'nda şampiyon olan kadroda da yer alan Doğan Küçükduru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda dün koronavirüs tedbirleriyle defnedildi.

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