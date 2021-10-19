Değişimle gelen zafer

Süper Lig'de milli ara öncesi 4 maçlık yenilgi serisiyle düşme potasına gerileyen Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında çok anlamlı bir galibiyet elde etti. Üst üste gelen yenilgiler sonrası koltuğu sallanan Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'nun, kadro ve sistemde yaptığı değişiklikler sarıkırmızılı ekibe 3 puan olarak döndü.

Takımını 4-2-3-1 dizilimi yerine 3-4-3 sistemiyle oynatan Maestro kadroda da taşları yerinden oynattı. Defans hattında cezalı Dino ve Wilker Angel'ın yokluğunda stoperler Atınç Nukan, Kahraman ve Atakan'ı ilk kez birlikte oynattı.

ÜÇLÜ HÜCUM OYNADI

Sağ bek Kerim'in yerine iyileşen Murat Paluli'yi sağ kanatta, sol bek Berkan'ın yerine ise Burekovic'i sol kanatta değerlendiren Maestro, hücum hattını Halil, Ndiaye ve Jahovic'ten kurdu. İkinci yarıda oyuna giren Soner Aydoğdu ve Tijanic de galibiyete önemli katkı sağladı.

HALİL AKBUNAR TRABZON'A ZOR

Göztepe, zorlu Kasımpaşa maçından zaferle ayrılırken önemli bir oyuncusunu da kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Halil Akbunar, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ dizinde sakatlığı bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.