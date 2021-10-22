Göztepe’den özel önlem

SÜPER Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, lider Trabzonspor'a özel önlem alacak. Kasımpaşa'dan sonra zirvedeki bordo-mavili ekibi de gözüne kestiren Sırp teknik adam, rakibinin etkili gol silahlarına kilit vuracak.

Trabzon'un geçen hafta yenerek liderliğe yükseldiği Fenerbahçe maçının yıldızı Bakasetas ve Cornelius'a sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevuda göz açtırmayacak. Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas, 7 gol, 3 asistle hem takımının, hem de Süper Lig'in en skorer oyuncusu olurken, Danimarkalı yıldız oyuncu Cornelius ise ligde attığı 3 golle dikkat çekiyor.

YUNAN YILDIZ ÇOK FORMDA

ORTA alanda Bakasetas'ı, Obinna ile durdurmayı planlayan Maestro cezası sona ererek takıma dönen stoper Dino ile de Cornelius'a göz açtırmayacak. Ligde 4 gol 2 asisti bulunan Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması Göz-Göz için avantaj olarak değerlendiriliyor.

HALİL AKBUNAR'IN DURUMU BELİRSİZ

GÖZTEPE'NİN geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı ve 2-1'lik skorla galip tamamladığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Halil Akbunar'ın durumu belirsizliğini koruyor. 28 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun tedavisi sürerken, Trabzon'a karşı forma giyip giymeyeceği ise netlik kazanmadı. Halil'in son durumu maç sabahı belli olacak. Halil'in yerine teknik direktör Nestor El Maestro her türlü ihtimale karşın Lourency'yi hazırlıyor.