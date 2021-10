GÖZ-GÖZ’e yazık oldu

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişata son veren Göztepe, dün evinde lider Trabzonspor karşısında başarılı bir futbol ortaya koymasına rağmen çabası puan için yetmedi: 0-1. 11. dakikada Burekovic'in pasında Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti. 43. dakikada Burekovic'in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic'in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

PAS ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN

56'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün pasında sol çaprazda topa sahip olan Gervinho, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 78'de Soner ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ancak gol Ndiaye'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 86'da ceza alanı içerisinde gelişine vuran Baku'nun şutunda top kaleyi bulmadı. Maç 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İRFAN CAN AĞLADI

GÖZTEPE'NİN genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.Maçın uzatma anlarında kornerde ileriye çıkan 23 yaşındaki file bekçisi karambolde topu önünde buldu ve çalımlarla topu Adis Jahovic'e gönderdi. Ancak bu futbolcunun vuruşu kaleyi bulmayınca İrfan Can yere çökerek kaçan gol nedeniyle adeta kahroldu.

BUREKOVİC SAKATLANDI

Göztepe'nin sol beki Burekovic ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başarılı oyuncunun yerine karşılaşmanın 49. dakikasında Berkan Emir oyuna dahil oldu. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar sakatlanan Burekovic'e alkışlarla moral verdiler.

SAHA KARIŞTI

İlk yarının son düdüğüyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bu esnada kartlar havada uçuştu

GÖZTEPE-TRABZONSPOR maçında ilk yarının son düdüğünün gelmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında sinirler gerildi. Hamsik'in Atınç Nukan'ın eline vurması sonrası Slovak yıldıza ilk tepki Dino Arslanagic'ten geldi. Soyunma odasına gidilirken futbolcular arasında gerginlik tavan yaparken kartlar ardı ardına çıktı. Önce hakeme itiraz eden kaleci İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü.

Bu esnada Göztepe Teknik Direktörü El Maestro'nun yardımcısı İlhan Şahin ise kırmızı kart görürken soyunma odası koridorlarında da Marek Hamsik'in sarı kart gördüğü belirtildi. Karşılaşmanın ilk yarısında yine itirazdan dolayı Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro da sarı kart gördü.

HALİL AKBUNAR YETİŞMEDİ

Göztepe'nin geçen hafta kazandığı Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Halil Akbunar dün kadroda yerini alamadı. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle hafta boyunca tedavi gören 28 yaşındaki kaptan maça yetiştirilemedi. Halil kadroya dahil edilmezken yerine on birde Lourency forma giydi. Trabzonspor karşısına Kasımpaşa maçında olduğu gibi üçlü savunma ile çıkan teknik direktör Maestro, defans hattında da bir değişime gitti. 38 yaşındaki teknik adam cezası biten Dino'yu Atakan'ın yerine görevlendirdi. İyileşen Soner, geçen hafta olduğu gibi Trabzon önünde de yedek soyundu.

TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

GÖZTEPELİ taraftarlar dün Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçına büyük ilgi gösterdi. Hafta içinde satışa çıkan kritik maçın biletleri dün maçtan önce tamamen tükendi. Göz-Göz, bu sezon ilk kez evinde bir maçı kapalı gişe oynadı. Pandemi kuralları gereği stadın ancak yüzde 50'sini dolduran binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa galibiyetinin de moraliyle Göz-Göz'e büyük destek verdi. Göztepeliler, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak Trabzonspor önünde zafer sözü aldı. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlar, futbolcuları ateşledi

Burak HAKERLER'in maç yorumu

SEZONUN EN İYİ FUTBOLU

Kasımpaşa galibiyeti ile moral bulan Göztepe, lider Trabzonspor önünde dün belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Özellikle ilk yarının ilk 30 dakikasında Karadeniz ekibine kurulan o müthiş baskı skora yansımalıydı, yazık oldu. Nwakaeme ve Bakasetas gibi iki önemli yıldızından yoksun Trabzonspor'u bu kadar eksik yakalamışken sahadan boynu bükük ayrılmak büyük bir şansızlıktı. Nestor El Maestro, lider karşısında Kasımpaşa maçının sistemini bozmadı. Üçlü savunma anlayışı, "Göztepe, kimseden korkmaz" düşüncesinin sahaya yansımış haliydi. Sarı-kırmızılılar, hücum anlayışını sahaya da yansıttı. İlk yarıda Lourency ve Adis Jahovic çok önemli pozisyonları harcadı. Ancak ikinci yarıda Trabzonspor topla oynamaya başlayınca Göztepe kalesinde tehlikeler yaratmaya başladı. Trabzon'un yıldızı Gervinho'nun golü ise tam bir şanssızlıktı.

BAKU ÇOK NET KAÇIRDI

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşse de pes etmedi. Son dakikaya kadar golü arzuladı, pozisyonlar üretti. 86'da Baku'nun kaçırdığı bir gol var ki, herkese saç baş yoldurdu. Sarı-kırmızılılar, kazanabileceği bir maçı kaybetti. Ancak bu futbolunu, hırsını diğer maçlarda da görmek isteriz futbolcuların. Nestor El Maestro'nun sistemi doğru, ancak bir tercihi vardı ki, son derece yanlıştı. Sırp teknik adamın Yalçın Kayan ısrarını hiç anlamış değilim. Kenarda hazır bir Soner varken, Yalçın Kayan'la başlamak takımı 10 kişi eksik bırakmak demekti. Nitekim öyle de oldu. Ve Berkan Emir. Bir bek oyuncusu hiç mi isabetli orta yapamaz. Devre arasında nokta transferlerin yapılması şart. Çünkü ikinci yarı maçlar çok daha çetin geçecek.

Senol KANTÜRK yorumladı

BÖYLE OLMAMALIYDI

Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 65. dakikadan sonra oynadığı göze hoş gelen futbolla yenen Göztepe, Trabzonspor karşısında özellikle ilk yarıda muhteşem bir futbol ortaya koysa da rakibin kaliteli ayaklarına teslim olmaktan kurtulamadı. Teknik Direktör El Maestro, yavaş yavaş oyun sistemini de oturtmaya başlamış. Savunmada önceliğini gol yememe üzerine kuran Sırp teknik adam, orta alanda Trabzonspor'un etkili ataklarını yönlendirmesi beklenen Berat ve Abdülkadir Ömür'ü kilitleyerek Trabzonspor'un pozisyon kurmasına izin vermedi. Koskoca ilk yarı boyunca İrfan Can'a neredeyse hiç topun gelmemesi bunun zaten ispatıydı.

EN GÜZEL ILK YARI

Ligin başından beri Göztepe'nin tüm maçlarını statlarda yerinde seyreden birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Göz-Göz, şu ana kadar sezonun en iyi ilk yarısını Trabzon'a karşı oynadı. Sahadaki mücadele, girilen pozisyonlar, değerlendirilemeyen gol fırsatları bunu çok rahat bir şekilde gösterdi. Maçın başında Yalçın ve ilk yarının sonlarına doğru Adis Jahovic'in kaçırdığı pozisyonlar gol olsa Göztepe maçı ilk yarıdan bile koparacaktı. Maçın ilk yarısında Trabzonsporlu oyuncuların her hamlede kendilerini yere atması ve hakem Atilla Karaoğlan'ın takdir haklarını hep Trabzonspor'dan yana kullanması ise statta bulunan ve televizyondan maçı izleyenleri çileden çıkarmıştır. İlk yarı biterken Marek Hamsik'in bir pozisyona itiraz eden Atınç Nukan'ın eline bilerek vurması ve kırmızı kart görmemesi hakemin hatalarına tuz biber oldu.

FATURAYI KESTILER

İlk yarıda Göztepe kalesine dahi gelemeyen Trabzonspor ikinci yarıda orta sahada Yalçın'ın yaptığı bir hata sonucunda golünü attı. Böyle maçlarda yakaladığın pozisyonları atacaksın ki rakip maça ortak olmasın. Golden sonra Nestor El Maestro Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren Soner ve Tijanic'i oyuna sürdü. Kalan dakikalarda Göztepe sonucu değiştirecek golü bulamadı. Trabzonsporlu futbolcular kötü de oynasa kaliteli futbolcuları sayesinde İzmir'den galibiyetle dönmesini bildi. Maçın özeti Göztepe'nin oynadığı futbol en azından taraftarı mutlu etmeye başladı. Bir de skorlar gelirse daha güzel olacak.