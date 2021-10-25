Barıştıran yenilgi

Süper Lig'de önceki gün sahasında lider Trabzonspor karşısında son derece başarılı bir performans koyan ancak tek golle sahadan mağlup ayrılan Göztepe, alınan yenilgiye karşın sergilediği futbolla taraftarları ile arasındaki buzları eritti. Kasımpaşa galibiyeti öncesindeki süreçte sergilenen oyun sebebiyle tribünlerin sert tepkilerine maruz kalan sarı-kırmızılı ekip Trabzonspor maçı sonrası ise çabası nedeniyle alkışlandı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir görüntü çizen ve son ana kadar puan için elinden gelen her şeyi yapan Göz- Göz'ün gücü puana yetmedi.

MAESTRO DA MEMNUN

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro oynanan futbol ve mücadeleden çok memnun kaldığını dile getirirken "Böyle bir maçın ardından puan alamamak çok üzücü. Takımda değişimlere gittik. Bunu Trabzonspor maçında gördük. Özellikle ilk 20 dakikada inanılmaz bir baskı kurduk. Ancak gol de atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÖZ-GÖZ'E ALKIŞ

Göztepe'nin Trabzonspor önündeki futbolu sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte taraftar yorumlarından bazıları: "Daha da hırslanır inşallah. Göztepe iyi takım ligde kalmalı", Dün bir kez daha iyi ki Göztepeliyim dedim... Futbolcular da şunu anlasın: Biz bitti demeden bitmez!!!" "Yeter ki böyle oynayın. Emeğine sağlık takım", "El Maestro iyi hoca. Göztepe biraz sabırlı olursa ondan fazlasıyla verim alacaktır.", "Normalde Göztepe yenildikten sonra, derin bir baş ağrısı, moral bozukluğu olurdu ancak oynanan futbol, verilen mücadele beni mutlu etti. Göztepe yenilecekse de böyle yenilsin."



KALESİNİ KAPATAMIYOR

Süper Lig'de evinde lider Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe 10 maçta da kalesinde gol gören tek takım oldu. Şu ana kadar oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Göztepe, tüm maçlarda kalesini rakiplerine açtı. Toplam 14 gol yiyen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Oynadığı 5 maçta sadece Medipol Başakşehir'i 2-1 yenebilen İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında galibiyet alamazken gol dahi atamadı. Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor'a 1-0, Hatayspor'a da 2-0 yenilen Göztepe iç saha avantajını da kullanamadı.



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