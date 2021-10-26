Göz-Göz’de Ndiaye kayıp

SÜPER Lig'de Trabzonspor yenilgisiyle düşme potasından kurtulamayan Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye de kayıplara karıştı. Özellikle Trabzonspor karşısında etkisiz gözüken Senegalli yıldız Giresunspor ve Kasımpaşa'dan sonra kritik maçta da fileleri boş geçti. Göztepe'nin sezon başında Gorica ekibinden bonservisini aldığı 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 10 haftalık süreçte fileleri sadece 2 kez havalandırabildi. Sarı-kırmızılı futbolcu, Göztepe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir maçında 1 gol, bir asistlik performans sergilerken, son golünü de 2-1 kaybedilen G.Saray maçında kaydetmişti.

ALANYA'YA BİLENİYOR

GEÇEN sezon ligde toplam 10 gol atan Ndiaye'nin eski formuna kavuşması için teknik direktör Nestor El Maestro terapi uyguluyor. Göztepe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki futbolcunun idman sonrası da ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ndiaye, pazar günü deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında patlama yapmayı hedefliyor.

NESTOR MAESTRO GÜVEN KAZANDI

GÖZTEPE'DE teknik direktör Nestor El Maestro ile taraftarlar arasındaki buzlar eridi. Özellikle 4 maçlık yenilgi serisinin ardından gelen tepkilerin ardından görevini bırakmak üzereyken yönetimin sahip çıktığı Sırp teknik adam son iki maçta rüştünü ispatladı. Kasımpaşa galibiyeti ve Trabzonspor maçındaki olumlu futbol, Maestro'nun koltuğunu korumasını sağladı.

■ BURAK HAKERLER