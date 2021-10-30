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Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda lider Trabzonspor'a 1-0 kaybedip düşme potasından çıkamayan 8 puanlı Göztepe yarın deplasmanda 20 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

30.10.2021, 17:19

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Marko Mihojevic ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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