Göz-Göz zor virajda

Süper Lig'de düşme potasından kurtulamayan Göztepe, bugün Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Göz-Göz, Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek nefes almak istiyor. Ligde 10 haftada 20 puan toplayarak 4. sırada Avrupa Ligi mücadelesi veren Güney ekibi de 7 maçlık yenilmezliğini Göz-Göz önünde korumak istiyor. Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.

KAPTAN HALİL BUGÜN DE YOK

Göztepe'de Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan ve Trabzonspor karşısında sahada yer alamayan kaptan Halil Akbunar bugün Alanya'ya karşı da forma giyemeyecek. İlk yarıyı kapatan Marko Mihojevic'in de forma giyemeyeceği maç öncesi sakat olan Burekovic ise iyileşerek takıma döndü. Sarı-kırmızılı ekipte, orta sahada forma giyen Obinna ise 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Alanyaspor'da ise sakatlığı süren stoper Awaziem bugün kadroda olmayacak.