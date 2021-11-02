Göztepe’den ilginç grafik

Spor Toto Süper Lig'de kritik Alanya deplasmanından 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle ayrılan Göztepe, pes etmedi. Sarıkırmızılılar, Avrupa mücadelesi veren güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçırırken bu sezon topladığı tüm puanları geriden gelip hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, ilk golü kalesinde gördüğü 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplamayı başardı.

LOURENCY YILDIZLAŞTI

İzmir ekibi, 1-0 geriye düştüğü Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar, Antalya (1-1), Sivasspor (2-2) ve Alanyaspor (2-2) maçlarında da yenik durumdan beraberliği kurtararak çok önemli bir 3 puana sahip oldu. Alanya maçında Göztepe'nin geriye dönüşünde Lourency'nin payı büyüktü. İkinci yarıda oyuna dahil olan Portekizli, Tijanic'e müthiş bir asist yaparken, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetmişti. Teknik direktör Nestor El Maestro, Alanya karşısında özellikle 2. yarıdaki performanstan memnun olduğunu söyledi.

İRFAN CAN ENDİŞESİ

GÖZTEPE'DE Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan genç kaleci İrfan Can endişe yarattı. Maçın son anlarında sağ omzundan sakatlanan ve maça ancak bandajla devam edebilen İrfan'ın tedavisine hemen başlandı. Futbolcunun kontrolleri yapılırken, pazar günkü Konyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. İrfan, maçın son dakikalarında yediği talihsiz gole rağmen üst üste yaptığı kurtarışlarla olası bir yenilgiyi önlemişti.

■ BURAK HAKERLER