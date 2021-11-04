Göztepe’nin umudu İzmir

GÖZTEPE, ligde tehlikeli hattan kopmak için fikstür avantajına güveniyor. Son 7 haftadan sadece 4 puan çıkartabilen ve 9 puanla 18. sırada yer alan Göz-Göz, önündeki 4 maçın 3'ünü İzmir'de taraftarlarının huzurunda oynayacak olması sebebiyle bu süreçte yükselişe geçmeyi hedefliyor. Öncelikle bu pazar 13.30'da Konya'yı konuk edecek İzmir ekibi milli aranın ardından ise Kayseri'ye gidecek.

İKİ KRİTİK RANDEVU DAHA OYNAYACAKLAR

GÖZTEPE'Yİ daha sonra iki kritik randevu bekliyor. F.Bahçe ile seyircisi önünde kozlarını paylaşacak olan İzmir temsilcisi, geçen sezon 3-2'lik sonuçla evinde elinden kaçırdığı rakibini bu kez yıkmaya çalışacak. Göztepe daha sonra deplasmanda oynadığı maçı ise 1-0 kazanmıştı. Göz-Göz, F.Bahçe'nin ardından da G.Antep FK'yı ağırlayacak. Bu sezon deplasmandan 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan rakibi karşısında da üç puan hedefleyen sarı-kırmızılılar bu 4 maç sonunda orta sıralarda yer bulmayı amaçlıyor.

LOURENCY 11'E

GÖZTEPE'NİN Alanyaspor deplasmanında oyunu değiştiren ismi olan Lourency'nin bu hafta 11'e dönüş yapması bekleniyor. Geçen hafta ikinci yarıda şans bulan ve 1 gol, 1 asistle takımının yıldızı olan başarılı ismin Konya sınavının başlangıç kadrosunda yer alması sürpriz sayılmayacak. Bu sezon ligde 10 karşılaşmada süre alan ve bu maçların 5'inde ilk 11'de görev yapan yıldız oyuncu toplamda 1 gol atıp 2 asist yaptı. 499 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu 1 kez de sarı kart gördü.

HALİL ÇOK ZOR

PAZAR günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı İttfak Holding Konyaspor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, kaptanı Halil Akbunar'ın dönmesini bekliyor. Sezonun 9'uncu haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında dizinden sakatlanan oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Geçen sezonun tüm, bu senenin ise ilk 9 maçında forma giyerek istikrarlı bir grafik ortaya koyan Halil, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaçırdı. Ancak El Maestro'nun Halil için riske girmek istemediği, tam iyileşmesini beklediği vurgulandı. Sırp teknik adamın büyük ihtimalle, Konya maçında Halil'i oynatmayacağı kaydedildi.

■ BERKE ÖZBAY